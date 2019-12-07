Москва, 7 декабря 2019, 11:05 — REGNUM Следящие устройства видеонаблюдения стали обыденной чертой современной жизни. Что, разумеется, нервирует особенно впечатлительных граждан и не только их. О том, почему жаловаться на тотальную слежку уже поздно, а лучше приспособиться к новой реальности, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.
Судебный иск москвички Алёны Поповой, которая считает, что видеокамеры нарушают права человека, был рассмотрен Свердловским районным судом столицы. Решение было вынесено не в пользу истицы и заключалось в том, что не так уж эти права нарушаются, ведь, по словам экспертов, техника, которой оборудованы, положим, системы распознавания лиц, распознает их не очень хорошо — во всяком случае, в Москве. Не связана московская система распознавания лиц с базой данных биометрии москвичей и гостей столицы.
Восхищает столь мудрое решение суда, который нашел выход из щекотливого положения. Тем не менее в Китае, например, эти устройства работают уже во всю силу, и нет уверенности, что то же не ждет Россию в ближайшее время. Скорее, наоборот. С развитием цифровой цивилизации тотальная слежка распространяется всё сильнее, а юридические нормы отваливаются по умолчанию. Происходит это во всех странах, которые не готовы пожертвовать собственной безопасностью во имя сохранения доцифрового представления о правах граждан. Выходов тут два, из которых первый фантастичен: всем обладателям сдать цифровые устройства, где есть хорошие видеокамеры. А второй — тот, к которому придется придти со временем волей-неволей всем обитателям цивилизованных государств.
Читайте подробности в статье Александра Халдея «Нарушает ли система распознавания лиц права человека?».