Москва, , 11:05 — REGNUM Следящие устройства видеонаблюдения стали обыденной чертой современной жизни. Что, разумеется, нервирует особенно впечатлительных граждан и не только их. О том, почему жаловаться на тотальную слежку уже поздно, а лучше приспособиться к новой реальности, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Распознавание лиц Sylenius

Судебный иск москвички Алёны Поповой, которая считает, что видеокамеры нарушают права человека, был рассмотрен Свердловским районным судом столицы. Решение было вынесено не в пользу истицы и заключалось в том, что не так уж эти права нарушаются, ведь, по словам экспертов, техника, которой оборудованы, положим, системы распознавания лиц, распознает их не очень хорошо — во всяком случае, в Москве. Не связана московская система распознавания лиц с базой данных биометрии москвичей и гостей столицы.

Восхищает столь мудрое решение суда, который нашел выход из щекотливого положения. Тем не менее в Китае, например, эти устройства работают уже во всю силу, и нет уверенности, что то же не ждет Россию в ближайшее время. Скорее, наоборот. С развитием цифровой цивилизации тотальная слежка распространяется всё сильнее, а юридические нормы отваливаются по умолчанию. Происходит это во всех странах, которые не готовы пожертвовать собственной безопасностью во имя сохранения доцифрового представления о правах граждан. Выходов тут два, из которых первый фантастичен: всем обладателям сдать цифровые устройства, где есть хорошие видеокамеры. А второй — тот, к которому придется придти со временем волей-неволей всем обитателям цивилизованных государств.

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Нарушает ли система распознавания лиц права человека?».