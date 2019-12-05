Москва, , 14:44 — REGNUM Законопроект о новых правилах возрастной маркировки произведений искусства и литературы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

В частности, в отношении произведений искусства предлагается отказаться от маркировки «0+», «6+», «12+» или «16+». Единственную маркировку, которую авторы законопроекта планируют сохранить в отношении произведений литературы и искусства, это «18+».

Вместо этого авторы инициативы предлагают установить новую систему более общих рекомендаций, которая не завязана на возрасте. Так, появится маркировка «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей» или «для детей младшего школьного возраста». Критерии каждой из маркировок установит правительство РФ.

Кроме того, авторы инициативы также предлагают установить, что произведения литературы не могут быть запрещены для детей, если они были включены в обязательную школьную программу по литературе.

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