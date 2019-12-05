Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM Свердловские синоптики прогнозируют обильный снегопад вместе с усилением ветра 6 декабря 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По прогнозам, ветер может усилится до 23 м/с.

В МЧС просят свердловчан соблюдать нормы безопаснсти. В частности, не стоит планировать 6 декабря дальние поездки. Если же такая поездка неоходима, то нужно ознакомиться с текущей метеосводкой, заправить автомобиль необходимым запасом бензина, подготовить тёплую одежду, медикаменты, продукты питания, взять с собой заряженный мобильный телефон.

Также рекомендуется знать расположение кафе и населённых пунктов по направлению пути. На дорогах требуется соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные холода приходили в Свердловскую область во второй половине ноября 2019 года. Также в области шёл обильный снегопад.

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