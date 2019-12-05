Волгоград, , 14:35 — REGNUM Неустойку и компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителя с авиакомпании «Победа» взыскал Ворошиловский районный суд Волгограда. Ответчик не доплатил истцу 829 рублей за возврат билетов и теперь обязан перечислить почти 40 тысяч рублей в качестве компенсации, сообщили 5 декабря в пресс-службе областного суда.

В апреле 2019 года жительница Волгограда приобрела авиабилеты до Санкт-Петербурга для себя и своей семьи за 42 319 руб. Дата вылета была назначена на 6 июля, обратный перелёт — 14 июля. Однако 20 июня женщина была госпитализирована в одно из медицинских учреждений Москвы. За два дня до вылета истица уведомила авиакомпанию о вынужденном отказе в связи с болезнью. После подтверждения аннулирования билетов, он отправила перевозчику пакет документов, необходимых для перечисления денег. В октябре авиакомпания отказалась возместить стоимость билетов, сославшись на недоказанность обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки.

Во время слушания дела в суде ответчик перечислил женщине 41 490 рублей. Но суд решил добавить к этой сумме дополнительные деньги. С авиакомпании должна быть взыскана недостающая стоимость билета, а также 20 тысяч рублей неустойки, пять тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в пользу потребителя в размере 12 914 рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.