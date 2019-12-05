Москва, , 14:39 — REGNUM Российский премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на шутку о «тандеме», общаясь с телеведущим и актёром Тимуром Батрутдиновым. Это произошло 5 декабря в ходе интервью главы правительства российским телеканалам.

Батрутдинов пояснил, что делегирован задать вопрос Медведеву потому, что также является «частью известного в нашей стране дуэта» или «тандема».

"И в нашем тандеме вас обычно играю я», — сказал актёр.

Медведев в ответ спросил, правильно ли он понял, что на другую пресс-конференцию, которая скоро ожидается, поедет партнер Батрутдинова Гарик Харламов? Актёр ответил, что его поняли совершенно правильно, после чего задал вопрос о конкуренции телевидения и интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2019 года состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

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