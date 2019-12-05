Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР) депутат предложил освободить женщин от работы 31 декабря. Соответствующее письмо донской парламентарий направил на имя донского губернатора Василия Голубева.

«Когда видишь, как устают женщины в этот день, страшно становится, однако, традиция встречи Нового года всей семьей за праздничным столом является очень важной для русского человека», — говорится в письме.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты Госдумы предложили правительству РФ перенести один из выходных дней на 31 декабря. Подавляющее большинство трудящихся — 84% — эту идею одобряют. В настоящее время воспользоваться возможностью переноса выходного дня могут главы российских регионов. Положительное решение принято в Томской и Кировской областях.