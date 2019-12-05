Москва, , 14:23 — REGNUM Построение песен вокруг тех или иных скабрезностей, в том числе использования матерных выражений, — не красит русскую эстраду и Сергея Шнурова. Так прокомментировал шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик выигранный жителем Новосибирска суд по иску за нецензурную речь на концерте группы «Ленинград».

"Жителем Новосибирска создан хороший прецедент. Согласно закону, в частности, Кодексу об административных нарушениях, у нас запрещено материться в публичных местах — это расценивается как мелкое хулиганство. Но почему-то это, оказывается, можно делать в течение длительного времени отдельным представителям эстрады на концертах. Несомненно, законодательство должно быть общим для всех, без исключений.

Если Шнуров не может петь без мата — это его проблемы. Россия нуждается в совершенно другой певческой культуре, которая не тождественна пьяной болтовне у пивного ларька. Житель Новосибирска подал обществу хороший пример того, как заставить певца отказаться от использования мата в песнях», — отметил эксперт.

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