Москва, , 14:21 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в советские годы занимался организацией школьных дискотек. Утверждать репертуар приходилось у завуча, рассказал он 5 декабря в интервью российским телеканалам.

Медведев рассказал, что договаривался о списке музыкальных композиций с заместителем директора школы по воспитательной работе.

«Так, а это что такое тут? Да вот не надо», — напомнил Медведев её слова.

По его словам, в те годы многое не транслировали ни по радио, ни по телевидению. И только после распада СССР гражданам открылся весь музыкальный мир.

Отвечая на вопрос, что бы он изменил, если бы на день попал в 1990-е годы, премьер-министр сказал, что ничего менять бы не стал. Тогда происходили и сложные, и важные события, а рассуждать о прошлом, находясь на нынешней высокой должности, не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, желание большинства населения, согласно различным опросам, жить во времена СССР, Медведев объяснил свойствами памяти. Люди помнят хорошее, но идеализировать СССР не стоит, добавил он.

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