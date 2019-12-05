Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает горожан и гостей Северной столицы об усилении ветра в пятницу, 6 декабря, до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По прогнозу синоптиков, начавшийся в четверг сильный ветер продолжит буйствовать в городе на Неве и в пятницу. Также в течение дня ожидается дожди.

«Усиление юго-западного ветра 7−12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.

Добавим, по данным гидрометцентра России, температура воздуха в этот день в Петербурге будет колебаться в районе 5 градусов тепла.

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