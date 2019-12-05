Лиссабон, , 14:21 — REGNUM Шведская экологическая активистка Грета Тунберг, которая отказалась от перелётов на самолетах из-за их вредных выбросов в атмосферу, приняла решение добраться из Лиссабона в Мадрид на поезде, несмотря на предложение добраться туда на осле.

Ранее объединение жильцов населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна (находящееся в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча) предложило активистке добраться из Лиссабона в Мадрид на осле и распространило это свое предложение в социальных сетях.

В объединении уточнили, что они готовы предоставить Грете животное, так как «осознают важность повышения осведомленности мира о состоянии окружающей среды» и хотят, чтобы она узнала один из способов, «которым тысячи людей пользовались на протяжении веков».

Однако Тунберг, как сообщила газета АВС, приняла решение добраться из столицы Португалии в Мадрид с помощью поезда, на котором она прибудет в испанскую столицу за 10 часов. Активистка намерена принять участие в крупной акции по случаю COP25 (Рамочная конвенция ООН об изменении климата), которая состоится в пятницу в испанской столице в 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Грета Тунберг приплыла в Испанию на 15-метровом катамаране, проведя в пути из США в Португалию 21 день.