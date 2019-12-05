Якутск, , 14:15 — REGNUM Разработка нормативного акта, регламентирующего освещение журналистами деятельности судей представляется весьма необдуманным предложением. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент кафедры журналистики Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Лена Павлова.

«Странно, что с этой инициативой выступил Совет судей: судебная система призвана защищать права, а не попирать права и свободы. Подобный нормативный акт по определению нарушит право журналистов на свободу слова, позволит судьям препятствовать исполнению профессиональных обязанностей журналистами», — отметила она.

По её мнению, это может обернуться полным запретом журналистских материалов о судах. К тому же, при наличии в уголовном кодексе статьи за оскорбление сотрудников судебной власти принятие нового закона Лена Павлова считает избыточным.

«Получается, что судьи боятся не конструктивной критики, а контроля со стороны массмедиа, которые выступают в качестве защитников интересов массовой аудитории в целом и физических лиц в частности», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе Совет судей должен рассмотреть концепцию информационной политики судебной системы на 2020−2030 годы. В документе предусматривается разработка нормативного акта о правилах освещения деятельности судов в СМИ. В частности, предлагается внедрить механизм защиты от «дискредитации судебной власти», а также наказывать СМИ за «лоббирование интересов отдельных лиц путём размещения на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».

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