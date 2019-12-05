Москва, , 14:13 — REGNUM Давно не загадывал желание на День рождения и не загадываю никогда, заявил 5 декабря председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире, отвечая на вопрос о желаниях на Новый год.

«А на Новый год каждый человек всё-таки подспудно думает — что новый год ему готовит. Но все знают, что о своём желании рассказывать нельзя, иначе не сбудется.

Поэтому не скажу, какое у меня желание. Хочется, чтобы оно сбылось и всё получилось», — пояснил Медведев.

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