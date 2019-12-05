Барнаул, , 14:08 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») сомневается, что государство пойдёт на пересмотр запрета продажи сигарет возле школ. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующее письмо, направленное на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав, он пояснил:

«Разумеется, никто на подобные поблажки любителям табака — в виде снятия запрета на торговлю сигаретами в радиусе 100 м от образовательных учреждений — не пойдет. Наоборот, идет постоянное обсуждение мер по ужесточению антитабачного законодательства. На сегодняшний день прослеживается отчетливый тренд на распространение идей здорового образа жизни. Это поддерживается правительством страны, в том числе в виде использования разнообразных мер по борьбе с табакокурением, а также лидерами общественного мнения со страниц аккаунтов в соцсетях.

Поэтому подобные предложения ретейлеров, как непопулярные в обществе и не укладывающиеся в систему мер государства по оздоровлению населения, наверняка будут проигнорированы, какими бы справедливыми для торговли они не казались».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости пересмотра запрета на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли. По мнению ретейлеров, действующее законодательство содержит расплывчатые формулировки и накладывает ограничения на продажу сигарет, даже если рядом открываются специализированные организации.

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