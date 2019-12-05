Москва, 5 декабря 2019, 13:58 — REGNUM Система борьбы с нарушением авторских прав в России неэффективна, но она стала лучше. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.
«Невозможно побороть эту заразу, находясь в одной стране. Нужны конвенции и нужна нетерпимая позиция всех стран», — сказал он.
Медведев рассказал о проблеме пиратского контента, который можно было найти даже в крупных поисковых системах.
«Надо отдать должное «Яндексу», они это задушили», — заметил глава правительства.