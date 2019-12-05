Москва, , 13:56 — REGNUM Интернет и телевидение до известной степени дополняют друг друга — в то время как телевидение генерирует качественный контент, интернет способствует мобильности источников информации. В то же время конкуренция со стороны интернета, новые вызовы, бросаемые телевизионным каналам, совершенно реальны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Проблема серьёзная абсолютно для телевидения. Я начал говорить об этом, ещё работая в администрации президента лет 15−17 назад, что мы с этой проблемой столкнёмся», — заявил Медведев.

«Что важнее — это вопрос из области философских. Телевидение, безусловно, очень важно. По глубине проникновения, как бы ни критиковали наше телевидение, иногда не слишком обоснованно, иногда обоснованно, — глубина проникновения у телевидения пока выше. Если говорить о мобильности источников информации, то интернету нет конкуренции», — продолжил он.

По его мнению, ответственность полноценного СМИ при этом совершенно особенная. И практически все новости, которые генерируют телеканалы — это верифицированные новости. В интернете же порой степень верификации «стремится к нулю».

«То, что наш приятель за океаном зовёт фейк ньюс — это же реально существующая история», — отметил премьер-министр.

При этом «качественным контентом» интернет в первую очередь обязан именно телевизионщикам.

«Я в большей степени использую интернет. Просто в силу понятных причин мне проще залезть в гаджеты и посмотреть новости. Но это специфика моей работы. Уверен, что эти пропорции будут плюс-минус соблюдаться и дальше», — указал Медведев.