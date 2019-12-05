Москва, , 13:56 — REGNUM Намерение уехать из России не является предосудительным. Вопрос в том — зачем и на сколько, заявил 5 декабря председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире.

«Если человек хочет посмотреть мир или заработать дополнительных денег, мы не можем его держать.

С другой стороны, надо сделать все возможное, чтобы ученые и специалисты оставались в стране. Для этого есть гранты и другие условия», — пояснил Медведев.

По статистике, в 2018 году уехали из России 59 тыс. человек, из них 95% уехали не более чем на полгода. Только небольшая часть планировала ухать навсегда.

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