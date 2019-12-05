Москва, , 13:49 — REGNUM Большинство уезжающих из России вернётся в ближайшие полгода. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

«Само по себе намерение уехать не является предосудительным. Вопрос: зачем и на сколько», — сказал он.

Он привёл данные статистики, по которым за год из России уехали 58 тыс. человек, при этом 95% — на срок не более полугода.

При этом «нужно делать всё, чтобы люди оставались в нашей стране».