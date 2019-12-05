Москва, , 13:46 — REGNUM Власти России не собираются блокировать YouTube. Цель закона о надёжном интернете заключается не в этом. Такое заявление сегодня, 5 декабря, в ходе пресс-конференции сделал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, отвечая на соответствующий вопрос блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой.

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Ивлеева поинтересовалась, что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки, если YouTube закроют в России.

«Никто ничего закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется», — подчеркнул премьер-министр.

Медведев пояснил, что закон о надёжном интернете нужен не для того, чтобы что-то запрещать. Его цель заключается в том, чтобы защитить российский сегмент сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 ноября начал действовать закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от инфраструктуры глобальной сети. Так, при возникновении угрозы безопасной работе интернета на территории России, централизованное управление сетью связи общего пользования сможет брать на себя Роскомнадзор.

Власти заверяют, что российские пользователи сети никак не ощутят на себе вступление закона в действие, качество связи не ухудшится, а Рунет останется частью мирового интернет-пространства.