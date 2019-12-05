Кострома, , 13:42 — REGNUM В Костроме на базе центра поисково-патриотической работы «Память» открыли общественную приемную, — сообщает Smi44.

Здесь жителям области обещают помочь в поиске родных и близких, тех, кто пропал без вести в годы Великой отечественной войны. Сотрудники общественной приемной помогут оформить нужный запрос в Государственные архивы РФ, проконсультируют, как работать с поисковыми интернет-ресурсами, помогут связаться с поисковиками из других городов.

В предстоящие выходные 7−8 декабря общественная приёмная будет работать на площадке Межрегионального слёта патриотических объединений и организаций в костромском молодежном центре.