Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM В Ростовской области в период с 25 ноября по 1 декабря 2019 года заболели ОРВИ более 11,5 тыс. человек, в областном центре — более 3,4 тыс. горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что оба показателя ниже эпидемического порога — на 33,1% в целом по региону, на 41,5% в Ростове-на-Дону. Наряду с этим на 11,1% по сравнению с предыдущей неделей сократилось число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ.

Процедуру вакцинации на Дону прошли 2 млн 160 тыс. 435 человек или 51,2% от численности населения.