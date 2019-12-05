Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Главным цветом 2020 года будет классический синий Classic Blue, сообщил исследовательский центр Pantone.

«Мы живем во времена, когда необходимо доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает PANTONE 19−4052 «классический синий», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, главный цветом 2019 года Pantone назвал оттенок «Живой коралл», 2018 года — фиолетовый оттенок Ultra Violet. В 2017 году Pantone объявлял главным цветом зелёный оттенок Greenery, названный им цветом свежей листвы.