Москва, , 13:40 — REGNUM Желание большинства населения, согласно различным опросам, жить во времена СССР, объясняется свойствами памяти. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

«Это свойство человеческой памяти. Мы помним только самое лучшее», — сказал он.

По его мнению, есть определенная идеализация.

«В СССР было много хорошего. Но идеализировать Советский Союз не надо», — считает глава правительства.

Он вспомнил, что «ничего не было практически даже в таком городе, как Ленинград». Были определённые социальные гарантии, но превозносить не стоит даже их.

«Медосмотры школы заключались в том, что мне мерили вес и рост», — рассказал Медведев.

«Нельзя идеализировать Советский Союз. Большинство современной молодёжи не смогло бы там жить», — уверен премьер-министр.