Домодедово, Московская область, , 14:03 — REGNUM В новом Центре спасения конечностей Домодедовской больницы за пять меяцев 2019 года прошли лечение более 250 пациентов из Подмосковья и других регионов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По словам главного врача больницы Андрея Осипова, в центре проводят лечение пациентов «гангренами, трофическими нарушениями нижних конечностей на фоне сосудистых заболеваний, с синдромом диабетической стопы, варикозными расширениями вен, осложнёнными язвой и другими заболеваниями». С момента открытия в июне 2019 года в отделении проводят 25−30 консультаций еженедельно. В больнице установлено высокотехнологичное оборудование, ведется прием пациентов из разных регионов России.