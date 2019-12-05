Ташкент, , 13:30 — REGNUM Правительство Узбекистана перевело 10 высших учебных заведений страны на систему самофинансирования, сообщает 5 декабря издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Вузы переводятся на новую систему финансирования с 1 января 2020 года в порядке эксперимента. В перечень вошли Самаркандский государственный институт иностранных языков, Самаркандский институт экономики и сервиса, а также Ташкентские государственные юридический и экономический университеты.

На самофинансирование также перейдут Ташкентский финансовый институт, Ташкентский госуниверситет востоковедения, Ташкентский фармацевтический институт, Узбекский госуниверситет мировых языков, Ургенчский государственный университет и Ташкентский ИИЖТ.

Напомним, 11 июля 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поэтапном переводе высших учебных заведений страны на самофинансирование.

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