Улан-Удэ, , 13:29 — REGNUM В Народном хурале Бурятии призвали республиканские власти обратить внимание на проблемы «многострадального» Левобережья Улан-Удэ. По словам депутата Игоря Бобкова, население пригорода сегодня уже превышает сто тысяч человек, но продолжает стремительно расти.

«Я не буду перечислять всех проблем, которые находятся на территории Левого берега. Я хочу обратиться на сессии с одной основополагающей проблемой. Это проблема водоснабжения граждан. В 19-м году были выделены свыше 40 млн рублей, но это деньги очень небольшие», — передаёт слова депутата «Байкал-Daily».

По его словам, сегодня местные жители сами собирают деньги на проектно-сметную документацию на сети водоснабжения. Депутат призвал правительство республики разработать «обстоятельную схему водоснабжения», что позволило бы впоследствии просить финансирования в том числе из Москвы.

Напомним, жители левобережных пригородов ранее обратились за поддержкой к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Как сообщало ИА REGNUM, люди жалуются на отсутствие школ, клубов, спортзалов и других объектов социального обслуживания населения.

Кроме того, здесь нет нормальных дорог, общественного транспорта и доступа к питьевой воде. При зашкаливающем уровне преступности здесь нет пунктов полиции.

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