5 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

Анна Шулятьева, , 15:26 — REGNUM Ежегодно в России образуется 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, а площадь российских свалок достигла уже 4 млн гектаров — сравнялась с площадью Швейцарии или Нидерландов. Мусора становится всё больше, и за последние десять лет его количество выросло в два раза.

Один из возможных способов исправить ситуацию — раздельный сбор. Согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», к идее раздельного сбора положительно относятся 70% россиян, а 55% уже готовы сортировать отходы. Проблема в том, что полноценной системы сбора, транспортировки и переработки разделённых отходов в стране пока не существует. Системно проблема не решается. Изменить сложившуюся ситуацию пытаются только активисты.

Пример такого активизма — экологическое движение «Спасите ёжика», основанное около года назад в Котласе, в Архангельской области. Оно появилось на волне борьбы местных жителей со строительством мусорного полигона в Шиесе. Людей, сопротивлявшихся строительству, стали упрекать в том, что они сами загрязняют окружающую среду. И активисты решили организовать системный сбор вторсырья в Котласе. Людям, которые взялись за это непростое дело, и их работе посвящен этот проект.

Экосумка, сшитая Мариной Емельяновой Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Ирина Латухина:

«Нам писали, что мы, жители Архангельской области и отдельных населенных пунктов, сами свиньи и за собой убрать не можем! И это писали не активисты, а те, кто реально не понимал, какая беда к нам пришла. Это стало поворотным пунктом к созданию экодвижения, ставящего задачей ввести раздельный сбор отходов (РСО) в Котласе и доказать, что мы можем сохранить природу. В ноябре 2018 года мы встретились с Натальей Нюхиной и решили всерьез взяться за РСО и организовывать сборы вторсырья. Так возникли «ёжики».

Ирина Латухина Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Eсли бы мне еще год назад сказали, как изменится моя жизнь — ни за что бы не поверила… Сборы вторсырья — это очень серьезная и долгая подготовка и самое насыщенное утро во всем месяце. Целый месяц обсуждаются места сбора, время, волонтеры, листовки, грузовая машина, афиша мероприятий, реклама, наличие мешков для сортировки. Кроме того, все ищут нянек на этот день!»

Ирина, мама троих детей: 7 и 2 лет, самой маленькой 11 декабря исполнится 10 месяцев

Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Каждый месяц две последние субботы проходят акции по сбору вторсырья, организованные активистами.

«Иногда люди приходят, видят нашу занятость с другими сдающими вторсырьё и начинают тихонько сортировать сами. До сих пор перед глазами молодой человек, которого отправила жена. Он видел, что не хватает рук, и начал сам смотреть, что в наших мешках, и фасовать свои баночки».

После 11 часов машина, выделенная местным предпринимателем, приезжает и забирает уже рассортированное вторсырьё Анна Шулятьева © ИА REGNUM Ирина Латухина выступает на митинге против строительства полигона на Шиесе. Она рассказывает о своём движении и призывает присоединятся к раздельному сбору Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Ирина Захаревич, участник акции:

«Три года искала способ сокращения отходов и куда можно сдавать, но были пункты далеко от дома. Случайно увидела брошюру с информацией о первой акции, и с тех пор всегда участвую. Дома тоже пищевые отходы собираю отдельно, и каждые два дня мы увозим их на дачу в компостную яму. В магазин со своими пакетами ходим».

Яичную скорлупу Марина Емельянова собирает и использует как удобрение на даче Анна Шулятьева © ИА REGNUM Стекло в Котласе пока не принимают, поэтому Марина Емельянова хранит банки на балконе, в специально выделенном шкафчике Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Наталья Нюхина, по образованию биолог, сейчас работает косметологом:

«Мне многие говорят: «Наташа, ну зачем тебе это все? Ты — самодостаточная, интересная дама, для чего ты в мусоре роешься? Неужели, ваши муравьиные телодвижения что-то изменят?»

Наталья Нюхина Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Когда ты тверд в своих убеждениях, реагировать легко. Не обижаясь, без осуждений. И ни в коем случае не навязывать своих взглядов.

Пока человек сам не придет к пониманию главного — нам не изменить его мышление.

Газеты, скрученные в трубочки, можно использовать для плетения поделок, вместо лозы Анна Шулятьева © ИА REGNUM Газеты, скрученные в трубочки, можно использовать для плетения поделок, вместо лозы Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Что значит «главное»? Для меня — осознание того, что мы оставим после себя. Большинство из нас не станут великими, не войдут в историю, не напишут гениальных трактатов и не откроют новых веществ. План-минимум — продолжить род, вырастить детей и жизнь провести так, чтобы голуби, пролетая над нашим памятником, терпели из уважения.

Но не всех устраивает план-минимум, некоторым хочется сделать чуть больше. За всех не отвечу, но лично мне бы не хотелось, чтобы мои дети и внуки разгребали мусор, который останется после нас. Ноль отходов — мечта далекая, но сократить количество уже сейчас точно под силу.

Коробка для сбора макулатуры на балконе Марины Емельяновой Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Я, например, много лет подряд использую повторно полиэтиленовые пакеты. Знакомые удивляются такому «древнему» подходу, но уже давно молчат. Терпеть не могу одноразовую посуду — на природе пользуюсь обычной, а заведения, где едят из нее, просто не посещаю. Маленький — но выход!»

Кроме этого, Ирина и её команда ведут просветительскую работу. Проводят уроки в школах, выступают на всех мероприятиях города, куда их приглашают.

Наталья Нюхина на мероприятии “Умный выходной” рассказывает детям, как сортировать вторсырьё Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Анна Гладышева, дизайнер:

«Я занимаюсь графическим дизайном. Мне нравится, что я могу с помощью своих профессиональных навыков приносить какую-то пользу обществу или природе, без этого у меня не было бы гордости за свою профессию. Так я и присоединилась к девушкам из «Спасите Ёжика» — увидела, что им нужна помощь дизайнера, и предложила эту помощь. Потом уже, хоть и не очень быстро, я втянулась «в тему» и стала заниматься и другими вещами — участвовать в сборах, мозговых штурмах, субботниках и др. Но основная моя функция — это дизайн.

Анна находится в отпуске по уходу за ребёнком. На время проведения акции по приёму вторсырья она приглашает няню Анна Шулятьева © ИА REGNUM

До недавних пор у нас «все отвечали за все», но теперь мы поделили зоны ответственности, и стало проще, по крайней мере мне. Как и у многих, мой интерес к экологичному образу жизни, раздельному сбору и переработке отходов сильно подогрела ситуация с Шиесом. Я хочу жить в цивилизованной стране, где законы соблюдаются, а мусор перерабатывается (а ещё лучше — не производится), и если гора не идёт к Магомету, приходится самим что-то делать. Хочу, чтобы раздельный сбор мусора стал для людей таким же простым и естественным делом, как чистка зубов, а не актом героизма. Думаю, только на волонтерстве в вопросах экологии наша страна вперёд не продвинется, без соответствующих законов, штрафов и нужной гос. политики. Но мы создаём общественный запрос на цивилизованное обращение с мусором, государство не сможет игнорировать этот запрос бесконечно».

Семья Шиловских сдаёт вторсырьё. Местный предприниматель открыл первый пункт приема пластика, который работает ежедневно, для тех, кто не успел сделать вторсырьё на акции “ёжиков”. К сожалению, пункт не оборудован электроэнергией и теплом, поэтому приходится осенью и зимой работать в темноте Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Мария Козырева, фельдшер в психоневрологическом интернате:

«Меня всегда волновала проблема мусора, смотрела передачу «Орел и решка» в зарубежных странах, там люди сдают пластик, всё у них чисто. Мы с дочкой посмотрели фильм «Пластиковый океан» в мае, и с того времени мы стали гулять и собирать пластик, за час прогулки полный мешок получается, несём к себе в гараж, потом сдаем. Софии сейчас шесть. С пяти лет она ездит с нами на акции, помогает».

«У нас свой дом. Соседи тоже стали собирать пластиковые бутылки и приносить нам».

Мария Козырева с дочкой Софией Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Мария Козырева с дочкой Софией Анна Шулятьева © ИА REGNUM София Козырева тоже помогает собирать мусор Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Марина Емельянова, экономист, специалист по закупкам в техникуме Сервиса:

«Увидела объявление про первый сбор и сразу приняла участие, хотя раньше не занималась сортировкой и раздельным сбором. Предложила свою помощь группе, сначала расклеивала листовки, и только позже стала организатором акций в своём микрорайоне Лименда.

Экосумка для продуктов Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Мы в техникуме поставили баки для РСО. Не ожидала я такой реакции от людей. Сортировать мусор для большинства оказалось чем-то таким же позорным, как мытье туалетов. К такой агрессивной реакции я была не готова».

Марина Емельянова шьёт экосумки из ткани от старых зонтиков Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Елена Шиловская:

«Всё началось с Шиеса. Я работаю в Сбербанке. В коллективе очень часто обсуждали эту тему и раздельный сбор. Но на работе всё сложно, если бумагу мы собираем, и я увожу её сама, то одноразовые контейнеры не хотят мыть, люди не приучены, не хотят самообразовываться.

Семья Шиловских: Елена, Эдуард и дети Михаил и Всеволод Анна Шулятьева © ИА REGNUM

В нашей семье муж главный РСО-шник, было время, ещё несколько лет назад до Шиеса, когда он стирал пакеты, а я смеялась над ним, говорила, «что, денег нет новый купить?» Сейчас у нас балкон в коробочках и пакетиках — «Коробка коробок и пакет пакетов». Дети тоже знают, что сдавать.

Эдуард Шиловский выносит с балкона собранный пластик и макулатуру, чтобы отвести в пункт приёма вторсырья Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Я думаю, что нам очень не хватает информации. У нас с населением работы не велось никогда, мы даже не знали, что можно всё сдавать».

На лестничной площадке семья Шиловских в своём подъезде поставила коробку для макулатуры. Когда сдают свою бумагу, забирают из коробки газеты соседей Анна Шулятьева © ИА REGNUM На лестничной площадке семья Шиловских в своём подъезде поставила коробку для макулатуры. Когда сдают свою бумагу, забирают из коробки газеты соседей Анна Шулятьева © ИА REGNUM

В гараже у Натальи «Ёжики» разбирают по маркировке крышечки. Недавно они познакомились с местным предпринимателем, который забирает крышечки и ряд пластика для производства полимерпесчаной плитки.

Разбирать крышечки в гараж к Наталье приехали Марина с сыном и Ирина с дочками Анна Шулятьева © ИА REGNUM Разбирать крышечки в гараж к Наталье приехали Марина с сыном и Ирина с дочками Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Крышечки от пластиковых бутылок — отличный материал для производства полимерпесчаной плитки Анна Шулятьева © ИА REGNUM Крышечки от пластиковых бутылок — отличный материал для производства полимерпесчаной плитки Анна Шулятьева © ИА REGNUM

За полгода работы ежиков сборы помогли сберечь более 8 тонн полезного сырья. В мае количество собранного пластика превысило 100 кг.

Отсортированный пластик Анна Шулятьева © ИА REGNUM

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