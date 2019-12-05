Киев, , 13:22 — REGNUM Граждане Украины считают, что слишком высокий уровень коррупции на Украине является основным препятствием для вступления страны в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы».

Опрос был проведён представителями фонда совместно с сотрудниками Киевского международного института социологии 4−19 ноября текущего года и в нем участвовал 2041 человек.

По этим данным, жители страны назвали главными препятствиями на пути к вступлению в ЕС коррупцию (44,4%), недостаточное экономическое развитие (40,0%) и низкий уровень жизни населения (34,2%). Помимо этого, 22% опрошенных считают, что ЕС должен активнее давить на украинскую власть в вопросе реформ.

Также указывается, что выросло число украинцев, которые считают, что страна должна присоединиться к ЕС (52,6% против 50,6% в 2018 году) и число граждан, ратующих за экономический союз с Россией и Казахстаном (12,9% против 10,9% в 2018).

При этом количество граждан, которые считают, что Украине не нужно вступать ни в ЕС, ни в ЕАЭС снизилось (24% против 32,5% в 2018 году).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной Рады Михаил Добкин заявил в эфире телеканала NewsOne, что Украина будет принята в НАТО через полгода после того, как украинская земля будет официально продана иностранцам.