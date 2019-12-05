Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону предупредили о тумане и гололедице. В связи с этим пешеходов и автомобилистов призывают к внимательности на дорогах. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Плохие погодные условия ожидаются в течение трёх дней — в период с 5 по 7 декабря. В эти дни автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и не препятствовать работе общественного транспорта. Пешеходам запрещено переходить дорогу в неположенном месте, без надобности не выходить на улицу.

Согласно прогнозу погоды, размещённому на сайте Гидрометцентра России, в Ростовской области потеплеет к концу недели. Столбики термометров 5, 6 и 7 декабря в дневные часы поднимутся до + 5 градусов.