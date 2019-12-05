Ульяновск, , 13:15 — REGNUM В Ульяновске выберут «Торт 2020 года». Его цель — создание нового туристического бренда города, заявляют в администрации областного центра.

Конкурс проводит управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города совместно с одной из местных гостиниц. Начальник профильного управления Татьяна Горюнова отмечает, что основная цель — «создание нового туристического бренда Ульяновска, а также повышение престижа профессий повара-кондитера и ресторатора, содействие в профессиональной ориентации и привлечение кадров в сферу общественного питания».

Победитель конкурса среди предприятий общественного питания получит знак отличия с указанием бренда «Торт 2020 года», который может быть размещён на входной группе заведения. Лучший тор будет определён 24 декабря: в этот день любой желающий сможет попробовать представленные на конкурс торты и дать свою оценку. Также продукцию оценит профессиональное жюри, исходя из кондитерских компонентов, степени сложности, дизайна, оригинальности, художественного уровня, вкусовым показателям.

В сети шутят, что Ульяновск решил составить туристическую конкуренцию Туле и тульским печатным пряникам, которые считаются самыми известными видами русских пряников. Первое упоминание о тульском прянике содержится в писцовой книге 1685 года.

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