Барнаул, , 13:12 — REGNUM Несмотря на некоторые позитивные данные статистики, ситуация с онкологией в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Такой вывод можно сделать из доклада о предварительных итогах работы 2019 году сотрудников Алтайского краевого онкологического диспансера.

Только за девять месяцев было выявлено 9050 первичных случаев злокачественных новообразований. В сравнении с аналогичным периодом 2018 г., выявляемость увеличилось более чем на 10%.

В краевом онкодиспансере отмечают, что сложной остается ситуация и с опухолями внутренних локализаций (рак легкого, печени, поджелудочной железы, почек). Их доля, по сравнению с 2018 годом, снизилась почти на 20%, но всё равно остается высокой — 60% от общего числа вновь заболевших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 г. региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов заявлял что на данный момент в здравоохранении Алтайского края не хватает 40 врачей-онкологов. И это при том, что заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний на Алтае выше, чем по России.

Согласно данным Алтайкрайстата, в январе-июне 2019 года на 10 642 родившихся в Алтайском крае пришлось 16 813 умерших. Чаще всего умирали от болезней системы обращения (7312 человек) и новообразований (2735 человек).

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