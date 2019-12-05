Москва, , 13:12 — REGNUM Проблема домашнего насилия в РФ существует, если о ней так много говорят. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

«Если об этом говорят, если идет дискуссия, значит, домашнее насилие есть. На самом деле эта тема существует», — сказал он.

По его мнению, декриминализация побоев в УК РФ, которая произошла несколько лет назад, ухудшила ситуацию.

«В ХХI веке никого не может утешить формула: «Бьёт — значит любит», — отметил глава правительства.

По его мнению, нужно внимательно выслушать все стороны при разработке соответствующего законодательства.