Белгород, , 13:13 — REGNUM Из федерального бюджета выделено более девяти миллионов рублей на реализацию добровольческих проектов в Белгородской области в 2020 году. Регион стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», сообщили 5 декабря в пресс-службе правительства области.

По итогам конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» Белгородская область выиграла 9 132 600 рублей на развитие добровольчества в 2020 году. Сертификат победителя с суммой гранта начальнику управления молодёжной политики области Владимиру Ивашеву вручила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Награждение победителей Всероссийского конкурса проходило 4 декабря на Международном форуме добровольцев в Сочи. Из 76 регионов, представивших свои проекты, жюри выбрало 37.