Москва, , 13:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин является самым популярным адресатом для участников проекта «Ёлка желаний». Дети с ограниченными возможностями мечтают о встрече с главой государства или посещении Красной площади, рассказали волонтёры проекта газете «Взгляд».

По словам добровольца Эльвины Гильметдиновой, собрано более 2 тыс. заявок от участников. В детских мечтах можно выделить две основные категории. Это нематериальные мечты, например, поездки или встречи, и материальные — получение в подарок игр или техники.

Но есть мечты, связанные с президентом. Например, дети мечтают побывать на параде Победы или встретиться с Путиным на Красной площади.

«Можно сказать, что президент является одним из наиболее популярных адресатов у детей», — сказала волонтёр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в рамках проекта «Ёлка желаний» Путин исполнил пять заветных желаний тяжелобольных детей. В 2019 году предновогодняя акция стартовала в рамках проекта «Мечтай со мной» 29 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лидеры России» дали старт предновогодней акции «Елка желаний»