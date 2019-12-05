Цхинвал, , 13:28 — REGNUM Строительство мемориального комплекса защитникам Южной Осетии завершается в Цхинвале. Об этом журналистам рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Эдуард Дзагоев, сообщает 5 декабря агентство «АЛАНИЯ-информ».

"Строительные работы на мемориальном комплексе защитникам Отечества завершатся уже к 17 декабря текущего года», — цитируют в агентстве слова главы минстроя.

Сообщается, что общая площадь строящегося мемориального комплекса составляет 7,2 тыс. квадратных метров. На постаменте будут установлены бронзовые скульптуры российского и осетинского солдат, которые будут символом всех павших за Южную Осетию: миротворцев из РФ, осетинских солдат и участников ополчения.

Как рассказал Дзагоев, вскоре планируется установить скульптуры.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа 2008 года грузинская армия напала на мирный Цхинвал и российских миротворцев. Для предотвращения геноцида мирного населения Россия ввела дополнительные подразделения в регион для проведения операции «Принуждение Грузии к миру». После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.