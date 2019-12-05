Томск, , 13:08 — REGNUM Ещё одна партия вакцины от гриппа поступила в Томскую область, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в администрации региона.

В Томскую область доставили 18 836 доз четырехвалентной противогриппозной вакцины для взрослых «Ультрикс квадри». Уточняется, что это заключительный транш вакцины для взрослых.

По словам замначальника регионального департамента здравоохранения Сергея Дмитриева, в Томской области прививки от гриппа поставили более 386 тыс. жителей, в том числе 98,5 тыс. детей. Вакцинация будет проводиться до начала подъёма заболеваемости.

В обладминистрации подчеркнули, что помимо вышеупомянутой вакцины в регионе используются и другие современные отечественные препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, прививки от гриппа сделали более 1,3 млн челябинцев.