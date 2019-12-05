Москва, , 13:04 — REGNUM Дети, которых принимает Россия из Сирии, нередко росли в «чудовищных условиях». Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

«В ряде случаев они росли в абсолютно чудовищных условиях. И получили порцию человеконенавистнической идеологии», — сказал он.

Медведев отметил, что некоторые страны Европы отказываются принимать таких детей.

«Если мы таких детей принимаем — мы должны проводить комплексную реабилитацию каждого ребёнка», — подчеркнул глава правительства.