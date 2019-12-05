Красногорск, , 14:41 — REGNUM В парках Подмосковья зимой 2019−2020 будут работать 40 горок для катания на тюбингах, оборудуют 45 лыжных трасс и 47 катков. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в парках культуры и отдыха откроют 55 пунктов питания и фестивалей еды, проведут 26 ярмарок. В 23 парках установили уличные очаги для сжигания дров, аналогичные конструкции появятся еще в 15 парках. В 34 парках установили самовары с чаем. Также в местах отдыха появятся слэклайн-площадки (хождение по специальной стропе) «Перейди в 2020 год!». Площадки уже появились в 13 парках, планируется установить их еще в 18 местах.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, подмосковные строители приступили к благоустройству территории Малаховского озера в Люберцах. Работы планируют завершит к 1 июлю 2020 году.

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