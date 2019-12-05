Новочеркасск, Ростовская область, , 12:59 — REGNUM Жителям Новочеркасска Ростовской области, оставшимся без воды из-за крупной коммунальной аварии, подвозят воду автоцистернами. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства 5 декабря.

«В связи с порывом водовода водоснабжение ограничено жителям трех микрорайонов: Октябрьский, Молодежный и Соцгород. Для нужд населения организован подвоз воды четырьмя автоцистернами», — уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работают три бригады новочеркасского водоканала в составе 32 человек и трёх единиц техники. Ликвидировать порыв планируется к 22:00 мск 5 декабря.

ИА REGNUM ранее сообщало, что крупная коммунальная авария произошла на улице Харьковское шоссе в ночь на 5 декабря. В общей сложности на её устранение специалистам понадобится 15 часов.

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