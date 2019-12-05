Красногорск, , 12:57 — REGNUM В Подмосковье за три мемяца 2019 года 2,5 тыс. семей выбрали подарочные наборы при рождении ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В 85% случаев при рождении детей семьи делают выбор в пользу денежного эквивалента подарка в 20 тыс. рублей. Выплаты и документы на новорожденного можно оформить не покидая роддома.

Больше всего подарочных коробок «Я родился в Подмосковье!» получили в областных перинатальных центрах. В Наро-Фоминске наборы с вещами первой необходимости оформили для 224 детей, в Видном — для 217 детей, в Московском перинатальном центре — для 190 детей.

«Право на получениеподарочного набора или денежной выплаты имеют граждане РоссийскойФедерации при условии государственной регистрации рождения ребенкаорганами ЗАГС Московской области. Подарочный набор выдается родильнымидомами в день выписки ребенка», — заявила заместитель министраздравоохранения Московской области Светлана Лазарева.