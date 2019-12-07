Москва, , 10:50 — REGNUM Решение Польши провести торжества по такому скорбному для всего человечества поводу, как начало Второй мировой войны, подавляющее большинство участников опроса считают неуместным. Опрос прошел с участием почти 58 тысяч человек, из которых 82% отнеслись к польским торжествам неприязненно.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 3 «В Польше 1 сентября 2019 года предполагают провести официальные торжества с многочисленными иностранными делегациями. Насколько это решение оправданно, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Торжественность» отмечания даты начала Второй мировой войны вызвала скорее недоумение, чем твердое отторжение отвечавших. Действительно, желание Польши пропиариться в качестве первой и чуть ли не основной жертвы гитлеровского нападения выглядит неуместным и аморальным, как торговля исторической памятью в угоду сиюминутным политическим интересам.

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Так это мероприятие и было воспринято не только в России, но и во всем мире — судя по весьма сдержанной реакции на польскую инициативу со стороны мировых лидеров.