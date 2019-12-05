Улан-Удэ, , 12:54 — REGNUM Инициатива о защите судей от «тенденциозных публикаций» в средствах массовой информации не является прогрессивной. Как заявил кандидат политических наук Никита Аргылов корреспонденту ИА REGNUM, это наоборот, может дискредитировать судебную власть.

Эксперт отметил, что репутацию надо зарабатывать и заслужить, выстраивая работу таким образом, чтобы не было очевидных вопросов и возмущения в обществе.

«На сегодняшний день в медиапространстве мы видим только закрытый суд, из-за чего в обществе формируются устойчивые понятия о российской судебной системе. Для минимизации такого риска существуют множество пиар-инструментов», — отметил он.

Однако меры по увеличению ответственности в отношении СМИ сомнительны, поскольку медиапространство сейчас гораздо шире и сложнее, чем было ранее. По его словам, игроков на этом поле слишком много, из-за чего сложно «заткнуть» всем рот.

«Практика выборочного отбора и применения в российской системе западных и иных норм смотрится искусственно, так как это не комплекс мер, а лишь часть их, и в отечественных реалиях они не так успешно накладываются», — заключил Никита Аргылов.

Напомним, ранее стало известно о проекте концепции информационной политики судебной системы на 2020−2030 годы, которую на текущей неделе должен рассмотреть Совет судей. Как сообщало ИА REGNUM, в нём в том числе судьи намерены защитить себя от «тенденциозных публикаций» в средствах массовой информации.

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