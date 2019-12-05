Москва, , 12:54 — REGNUM Общее состояние первичной сети медицинских учреждений в регионах удручающее. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

«Здания замызганы, грязные. Я получаю фотографии в социальных сетях: «Как сюда можно ходить?» — сказал он.

В общей сложности на реформу первичного звена потребуется в районе 550 млрд рублей в ближайшие годы. Эти деньги, по мнению премьер-министра, жалеть нельзя, поскольку именно там оказываются основные медицинские услуги.