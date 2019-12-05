Пермь, , 12:52 — REGNUM Пермский гарнизонный военный суд признал прапорщика Владислава В. виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших гибель человека и травмированные двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном военном следственном управлении СКР.

Военнослужащий обвинялся в преступлении по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По данным следствия, в Кировской области в ночь на 19 июля 2019 года пьяный прапорщик сел за руль автомобиля. Военный не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Погиб один пассажир, еще двое получили травмы.

Суд назначил прапорщику семь лет лишения свободы и на два с половиной года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Частично удовлетворены гражданские иски двух пострадавших в ДТП пассажиров. В их пользу с военнослужащего взыскано по 700 тыс. и 300 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного вреда