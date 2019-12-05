Одесса, Украина, , 12:50 — REGNUM В Одессе, на месте крупного пожара в учебном корупусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, продолжают работать пожарные. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины по Одесской области 5 декабря, в настоящее время они ликвидируют отдельные очаги тления в здании.

Читайте также: Названа вероятная причина возникновения пожара в колледже Одессы

«По состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о возгорании в шестиэтажном здании учебного корпуса колледжа в Одессе поступила пожарным в 10:12 4 декабря. Огонь вспыхнул на третьем этаже. Огнеборцам потребовалось более четырёх часов, чтобы локализовать пожар. Площадь достигла почти 4 тыс. кв. м.

Также по теме: Число пострадавших и пропавших при пожаре в Одессе вновь возросло

В результате пожара один человек погиб, ещё 27 пострадали, в их числе 13 подростков и семь сотрудников ГСЧС. Всего к тушению пожара привлекалось свыше 100 человек. Предварительной причина возгорания названо использование неисправного электрического удлинителя.

Читайте ранее в этом сюжете: В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с пожаром в колледже