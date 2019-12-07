Москва, , 09:45 — REGNUM Официальная дата начала Второй мировой войны — 1 сентября — не является предметом для обсуждения, считает большинство участников опроса ИА REGNUM.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 2 «Вторая мировая война закончилась с капитуляцией Японии, которая вступила в войну 7 июля 1937 года, напав на Китай. Японо-китайская война унесла жизни 35 миллионов китайцев. Правильна ли официальная дата начала Второй мировой, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Опрос, проведенный на нашем сайте, собрал мнение почти 58 тысяч человек, из которых 63% уверены, что дата начала Второй мировой не подлежит сомнению. Твердую убежденность, что дата неверна, и отчет Второй мировой нужно вести с 7 июля — когда Япония напала Китай — высказала только десятая часть опрошенных, и столько же склоняются к 7 июля, хотя и без уверенности.

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Судя по опросу, традиция, которая берет начало еще с послевоенных времен, прочно утвердилась в умах наших соотечественников, да и во всем мире.