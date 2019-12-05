Бишкек, , 12:44 — REGNUM «Среди работающих в Москве трудовых мигрантов из Киргизии зарегистрированы 480 человек с ВИЧ и СПИДом», — заявил депутат Сагындык Келдибаев сегодня, 5 декабря, на заседании республиканского парламента, передает пресс-служба законодательного собрания.

По словам народного избранника, согласно официальным данным среди жителей Киргизии насчитывается около 9 000 больных ВИЧ и СПИДом.

Келдибаев выразил опасения, что если не предпринять меры, то ситуация может усугубиться, поскольку в Киргизию приезжают не только мигранты, но и другие категории граждан, которые также могут быть инфицированы.

«Необходимо проводить экспресс-анализы в аэропортах и вокзалах. Ситуацию нельзя оставлять бесконтрольной», — подытожил парламентарий