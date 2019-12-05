София, , 12:49 — REGNUM Кампанию за чистоту воздуха, в ходе которой на трубы домашних печей и каминов должны быть установлены фильтры, начали представители администрации столицы Болгарии.

«Тестирование, которое проводилось в прошлом году, доказало эффективность методики. При использовании фильтров на дымоходах уровень загрязнения снижается на 80%. Столичная администрация приняла решение монтировать их в домах, которые отапливаются дровами или углем», — заявила мэр Софии Йорданка Фандыкова во время демонстрации нового оборудования.

Также она рассказала, что одним из главных загрязнителей воздуха наряду с автомобилями являются печи на твёрдом топливе.

Кроме этого, известно, что экологические установки будут получены 2000 семей в течение следующих трех лет.

Отметим, воздух в Софии традиционно считается одним из самых грязных в Европе во время всего года. Его основным загрязнителем являются, в зимние месяцы — мелкая пыль от применения в массовом порядке печей для обогрева, а в остальное время — выхлопные газы автомобилей.