Цхинвал, , 12:54 — REGNUM Строгий выговор министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Южной Осетии Эдуарду Дзагоеву и его заместителю Сергею Гаглоеву 5 декабря объявил президент республики Анатолий Бибилов. Сообщение об этом было размещено на президентском сайте.

Сообщается, что руководителю минстроя взыскание было вынесено «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Его заместитель получил строгий выговор с формулировкой «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по контролю за своевременным завершением строительства фонтана в г. Цхинвал».

Соответствующее распоряжение было подписано президентом Южной Осетии.

Стоит отметить, что в июле в пресс-службе минстроя Южной Осетии заявили, что к концу текущего года в Цхинвале будет построен большой музыкальный фонтан на средства из российской инвестиционной программы содействия развитию Южной Осетии. Сообщалось, что на его строительство выделено 23 млн рублей.