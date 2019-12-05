Новочеркасск, Ростовская область, , 12:43 — REGNUM Крупную аварию на водоводе, оставившую жителей трёх микрорайонов Новочеркасска (Ростовская область) без воды, локализована. По предварительным данным, порыв будет ликвидирован через 15 часов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В результате перемещения грунтов произошло частичное смещение от проектных осей тела смесителя. В результате произошел излом на двух водоводах. Вскрыты аварийные участки трубы, накладываются «латки» изнутри, так как установка хомутов невозможна. Параллельно на нагруженный водовод, для снижения деформирующих нагрузок, ставится компенсатор. На ликвидацию последствий аварии понадобится около 15 часов, если в процессе работы не будут обнаружены скрытые деформации водоводов», — уточнил исполнительный директор МУП «Водоканал» Андрей Бахвалов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что крупная коммунальная авария произошла на улице Харьковское шоссе в ночь на 5 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский Новочеркасск остался без воды из-за крупной аварии