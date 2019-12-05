Тула, , 12:37 — REGNUM Мероприятия, посвященные 78-й годовщине обороны Тулы, проходят в городе 5 декабря, сообщает ИА REGNUM.

Памятные мероприятия в Туле Пресс-служба администрации Тулы

Утром в четверг состоялось возложение цветов к памятнику «Тулякам, ушедшим в бессмертие» в п. Менделеевский — в церемонии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, мэр города Ольга Слюсарева, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, ветераны Великой Отечественной войны, суворовцы, кадеты. Память павших при обороне Тулы почтили минутой молчания, сообщили в пресс-службе мэрии.

Затем по площади прошла маршем знаменная группа 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

«Сегодня мы отмечаем особенную дату для нашего региона и всей России. 78 лет назад в этот день завершилась Тульская оборонительная операция и началось крупномасштабное контрнаступление советских войск под Москвой. Это был один из переломных моментов Великой Отечественной войны, который во многом стал возможен именно благодаря героизму защитников нашего города. Туляки несокрушимой преградой встали на пути танковой армии Гудериана и не позволили захватчикам прорваться к столице нашей Родины с юга. Враг, до этого не знавший крупных поражений, впервые был разгромлен. Мы никогда не забудем подвиг воинов Тульского рабочего полка, частей 50-й Армии Брянского фронта и других подразделений, оборонявших город осенью 1941-го», — говорится в поздравлении с памятной датой туляков губернатора Алексея Дюмина.